Müstehcen içeriğe çocuk engeli yolda!

İstanbul'da bir fenomen üzerinden patlak veren uyuşturucu ve müstehcenlik tartışmaları, dijital platformların denetimini yeniden gündeme taşıdı. Hukuk dünyası ve bakanlıklar, çocukların erişebildiği hesapların kapatılması ve içeriklerin filtrelenmesi için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaş doğrulaması konusunda ihmalkar davranması, yasal yaptırım süreçlerini hızlandırdı.

08 Şubat 2026
Dijital platformlarda yayılan müstehcen içerikler ve çocukların korunmasına yönelik tartışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmayla yeniden gündeme geldi.

Bir fenomenin, abonelere özel müstehcen içeriklerden aylık yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ve aboneleri arasında çok sayıda 18 yaş altı kişinin bulunduğunun tespiti tartışmalara yol açmıştı.

Konuyu Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a değerlendiren hukukçu Gizem Gonce "Müstehcen içerik üretmek veya izlemek doğrudan suç değildir. Ancak bu içeriklerin çocuklara yayılması halinde Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında suç oluşur ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülür" dedi.

Gonce şöyle devam etti:

"18 yaş üstü yetişkinler arasında rızaya dayalı içerikler suç değildir. Asıl önemli olan, bu içeriklerin 18 yaş altına ulaşmasının ihmalkar biçimde açık bırakılmamasıdır. Şu anda hukuk düzeni içinde planlanan bazı çalışmalar var. Çocukların eriştiği müstehcen içerikli hesapların kapatılması, içerik üreticileri hakkında soruşturma başlatılması, dijital platformlara sıkı yaş doğrulama yükümlülükleri getirilmesi ve zararlı içeriklerin çocuklara gösterilmesinin engellenmesi hedefleniyor"

Öte yandan Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 15 yaş altına sosyal medya kullanım sınırlaması getirilmesini de planladığı bildirildi.

