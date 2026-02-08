Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazipaşa Havalimanı'nda görevli polis memuru Ali Kızıldağ için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sait Akın Zaimoğlu, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'da toprağa verilecek

Saygı duruşu ve duaların ardından Ali Kızıldağ'ın özgeçmişi okunarak, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler anıldı.Tören sırasında Kızıldağ'ın eşi, çocukları ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Polis memurunun naaşı, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Resmi törenin ardından Ali Kızıldağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Hatay'a uğurlandı.