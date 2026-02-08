Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili gözaltına alındı
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı

İzmir'in Konak ilçesinde yolda biriken suyun tahliye çalışması sırasında kargo firması çalışanı E.P. (30), kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen İZSU'ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.'nin (33) çıkan tartışmada kulağını ısırıp kopardı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan E.P. tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 09:11, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 10:02
Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU'ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bu nedenle N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. arasında tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.'nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.'nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.G.'nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu.

Olay sonrası kaçan E.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisi sürerken, E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Öte yandan taraflar arasında yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

