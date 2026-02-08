Sanayinin 'Meryem Usta'sı hayaline kavuştu, artık işinin patronu

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Meryem Garip, eğitim hayatı ile mesleki tutkusunu birleştirerek otomotiv sektöründe dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olarak 3 diploma sahibi olan Garip, baba mesleği olan otomobil tamirciliğini seçti. Sektörde çıraklıktan yetişen ve dünyaca ünlü markaların yetkili servislerinde usta olarak görev yapan Meryem Garip, hayalini gerçekleştirerek kendi tamirhanesini kurdu.

"Hep kendi iş yerimi açma hayalim vardı"

Buca ilçesindeki Otokent bünyesinde kendi iş yerini açan Garip; kaporta, boya, motor ve genel bakım gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kendi servisini kurma sürecini ve eğitim hayatını anlatan Meryem Garip, şu ifadeleri kullandı: "Baba mesleği tabii ki bu en büyük etken bana. Daha sonra merak, daha sonra tabii üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra mesleğin içine tamamen girmiş oldum. Elimden geldiği kadar kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Hep kendi iş yerimi açma, kendi servisimi kurma hayalim vardı. Babam sağ olsun. Bana destekleri sayesinde ailem, çevrem, tüm hepsine teşekkür ederim. Hepsinin destekleri sayesinde kendi servisi başındayım artık. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji daha sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema daha sonrasında tabii hepsi birbirinden farklı alanlar ama kendimi geliştirmek adına birden fazla şeye, alana giriş yaptım. Biraz daha kendimi geliştirmek, hani akademik anlamda da bir şeyler yapabilmek adına bunlara daha çok dayandım ama tabii ki mesleki alanda bu otomotiv sektörü beni daha çok cezbetti."

"Kadınların özverisi daha farklı oluyor"

Sektördeki kadın varlığının önemine değinen Garip, "Kadın olarak, tabii ki bu sektörde olunca daha çok dikkat çekiyor ve cezbediyor. Olumlu tarafla bakan tabii ki daha çok insan var. Hani olumsuz insanlara da inşallah ilerleyen zamanlarda bunları da alıştıracağız ve daha güzel yerlere geleceğiz inşallah. Keşke hani benim gibi böyle disiplinli, özverili çalışan daha fazla kadın olsa da onlar da benimle birlikte çalışsalar. Çünkü kadınların verdiği özveri daha farklı oluyor her zaman tabii ki. Gençlerimize de ve arkadaşlarımıza da yollarını açmak, önlerini aydınlatmak isteriz elimizden geldiği kadar" açıklamasında bulundu.

Baba Ahmet Garip: "Kızımla gurur duyuyorum"

Kızının başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden ve Meryem Garip'i yetiştiren tamir ustası baba Ahmet Garip, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Garip kızının başarı hikayesiyle ilgili şu sözlere yer verdi: "Meryem bu mesleğe ilkokuldan sonra başladı. Meryem hem okuluna devam etti, hem liseyi, üniversiteyi sırasıyla okudu. Üç üniversiteyi bitirdi. Aynı zamanda da benim yanıma yardıma geliyordu. Baktım ki benim mesleği sevdi. Mekanik bölümü tercih etti o. Ben kaportacıyım. Bizim mesleğin dalları çok. Kendisi mekanik ağırlıklı çalıştı. Mekaniğe önem verdi. Tamiri daha çok sevdiği için onun tamir bölümüne aldım. Orada da başarılı olduğunu gördüm. Ben önce geçer sandım. Çünkü bizim meslek biraz ağırdır ama şu anki gelişen teknolojide gelişen aletlerle daha kolaylaştı işimiz. Rahatlıkla azimle sonra yapabileceği bir meslek oldu. Yani ben kızımdan bu kadar başarı beklemiyordum. Gerçekten beni de şaşırttı. Herkesi şaşırttı. Şu anda da işinde de başarılı. Çok titiz, çok temiz çalışıyor. Genellikle şaşırıyorlar yani 'acaba yapabilecek mi' diyorlar. Yaptıktan sonra da özellikle Meryem'i istiyorlar. 'Meryem müsait mi' diyorlar gelelim. Meryem de müsaitlik durumuna göre randevuyla çalışıyoruz zaten. Kendi özel müşterileri var artık. Başarılı, azimli ve mesleğimizi daha da ileri götürüyor. Daha yeni şeyler arayış içerisinde. Hatta bizi de şaşırtıyor çoğu zaman. Bizim göremediklerimizi görüyor. Daha değişik teknolojik aletler de keşfediyor. Yurt dışındaki servisleri takip ediyor. Oradaki yenilikleri bize tavsiye ediyor. Biz de görünce 'evet bu da varmış' diyoruz. Yani bizden bu tekniklerde teknoloji olarak daha çok takip ediyor, daha çok araştırmacı. Kızımla gurur duyuyorum. Her insanın da kız çocuklarına bu fırsatı vermesi lazım. Artık çünkü mesleklerde kadınla erkek ayrımı kalmadı. İstedikten sonra, imkan verdikten sonra kadınlar da her şeyi rahatlıkla başarabilir."

Müşteriler memnun: "Gönül rahatlığıyla güveniyorum"

Meryem Garip'in işçiliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve otomobilini Meryem Usta'ya emanet eden müşterilerden Adil Han ise, "Ya en başta derler ki yani bu erkek işi olarak addediliyor ama Meryem'in ben öncesini de biliyorum. Bu babasının yanında yetişti. Sanayide yıllar boyunca bu işi yaptı. Onun dışında bağımsız olarak bayağı bu işle alakalı firmalarda çalıştı ve şu anda da işinde çok iyi. Gönül rahatlığıyla güveniyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.