Geçen ay hava yollarında 17,8 milyon kişiye hizmet verildi

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından hazırlanan ocak ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'de yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 68 bin 371, dış hatlarda ise 62 bin 749 olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 78'e ulaştı. Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiğinde, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil yüzde 1,8 artış meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde hizmet veren havalimanlarındaki yolcu trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 200 bin 145, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 572 bin 922 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdik. Ocak ayında geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yolcu trafiğinde yüzde 9,6 artış gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 75 bin 621 ton, dış hatlarda 326 bin 245 ton olmak üzere 401 bin 866 tona ulaştı."

- İstanbul havalimanlarından ocakta 11,1 milyonu aşan yolcuya hizmet verildi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na ocakta iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 265, dış hatlarda 35 bin 825 olmak üzere 45 bin 90'a ulaştığını belirterek, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 329 bin 833, dış hatlarda 5 milyon 580 bin 975 olmak üzere 6 milyon 910 bin 808 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da ocakta iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere 23 bin 688 olarak gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Yolcu trafiği de iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere 4 milyon 189 bin 974 oldu. Ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiği de 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 14 artış gösterdi. Böylece İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarını bir ayda kullanan yolcu sayısı 11,1 milyonu aştı. Hava yolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarından seyahat etti. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise 1862 uçak trafiği gerçekleşti."

Bakan Uraloğlu, geçen ay turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 1 milyon 446 bin 366, dış hatlarda 839 bin 56 olmak üzere 2 milyon 285 bin 422 yolcu trafiği, iç hatlarda 10 bin 418, dış hatlarda 6 bin 321 olmak üzere 16 bin 739 uçak trafiği olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 978 bin 647, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 74 bin 277, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 89 bin 53 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 108 bin 763 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 34 bin 682 yolcu trafiği gerçekleşti."