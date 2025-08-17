Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucu Alya markalı bir çocuk giyim ürününde ciddi sağlık riski tespit edildi. Bu nedenle ürünün kullanımı yasaklandı ve piyasadan toplatılması kararı alındı.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 07:52, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 07:55
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Alya markasına ait bir çocuk giyim ürününün kullanıma ilişkin güvensizlik tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.