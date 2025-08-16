İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtınaya rağmen denize açılan bir acente botu, Yenikapı açıklarında battı. Olay yerine hızla ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemide bulunan 4 mürettebatı sağ olarak kurtardı.
Olay, öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı.
4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Batan geminin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.