Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı

Orman Genel Müdürlüğü yangınların sebeplerine ilişkin dikkat çeken paylaşımlarıyla sıklıkla vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Yaz başından bu yana yaşanan yangınların önemli bir kısmının orman dışı alandan başladığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de meydana gelen toplam 5 bin 231 yangının meydana geldiğini ve bu yangınların yüzde 57'sinin orman dışı alanlarda başladığına dikkati çekti.

Karacabey, açıklamasında, tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğunun rüzgar ve yüksek sıcaklıkla beraber kısa sürede ormanlara sıçradığını ve toplam 64 bin 500 hektar alanının zarar gördüğünü kaydetti.

Orman dışı alanlarda yapılan anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş ve dikkatsizce bırakılan şişe ve camların büyük bir tehlike galine geldiğini aktaran Karacabey, bir kıvılcım ile hem ekili alanların hem de ormanların yok olabileceğinin altını çizdi.

"Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor"

Karacabey, son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarının nedenleri arasında yer aldığını belirterek, "Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor. Özellikle otoyol ve tali yolların kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz" dedi.