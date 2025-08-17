Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!

'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul genelinde yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den geldi. İlçe, yüzde 22'lik oranla birinci sırada yer aldı. Deprem riskine karşı başlatılan dönüşüm seferberliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 19:02, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 19:06
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan kampanyayla vatandaşlara, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmeleri için hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin liralık finansman desteği sayesinde, vatandaşlar binalarını güvenli şekilde yeniden inşa ettirebiliyor.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL'UN YÜZDE 22'SİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ

İstanbul genelinde 2024'ten bu yana kampanyaya yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den geldi. Böylece Bahçelievler, yüzde 22'lik payla en çok başvurunun yapıldığı ilçe oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirterek, "17 Ağustos 1999'u unutmadık, 6 Şubat 2023'ü de unutamayız. 'Eski, kötü, mezar ev, deprem evi' dediğim yapılar yavaş yavaş eriyor. Bahçelievler'de 22 bin bina var. Bunların yüzde 40'ı 1999 sonrası yapıldı, geri kalan yüzde 60'ını yeniliyoruz" dedi.

DÖNÜŞÜM İÇİN 7 BİN BİNA TEŞVİK EDİLDİ

Bahadır, göreve geldikten sonra ilçede 8 kentsel dönüşüm planını devreye aldıklarını, 7 bin binanın yenilenmesi için teşvik sağladıklarını ifade etti. Mahallelerde kurdukları Kentsel Dönüşüm İrtibat Büroları sayesinde vatandaşların bilgiye kolay ulaşabildiğini dile getiren Bahadır, "Vatandaş belediyeye gelmeden, evine en yakın noktadan hakkını öğreniyor. 'Çıkma alabilir miyim, yükselebilir miyim, küçülür mü?' hepsini öğrenebiliyor. Devletin sağladığı destekle sürecin hızlandığını ancak asıl sorumluluk yerel yönetimlerde" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün hız kazanması için vatandaşlara çağrıda bulunan Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, kendilerini seviyorlarsa komşularıyla anlaşsınlar. Noter sözleşmesini yapsınlar ve bize gelsinler. Bu imkanları kaçırmayın. Bahçelievler'de 8 plan notuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında sınırsız fırsat var. Lütfen ölüm evlerinde oturmayın. Bahçelievler'de 2024 yılında 400 bina yıkıldı, 2025 yılı sonunda bu rakamın 700-1000 arası olacak; Önümüzdeki 5-6 yıl içinde ilçede riskli bina kalmayacak. Belediye olarak, ek teşvikler uygulıyoruz, 600 metrekarelik birleşim sağlayan vatandaşlara yüzde 15 bonus hakkı veriyoruz. Bu uygulamayı otopark sorununu çözmek için geliştirildik. Tüm bunları yaparken hem modern Bahçelievler inşa etmeyi amaçlıyoruz hem de olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda yaşamasını sağlamayı. Belediyecilikteki asıl misyonumuz bu. Planlarımız hazır, hükümetimiz destek veriyor. Böyle devam ederse Bahçelievler güvenli bir ilçe olacak."

