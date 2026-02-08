Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 17:00, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 16:55
E.B'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkiinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın K. ve oğlu Kerim K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.