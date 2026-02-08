CHP'den Mesut Özarslan açıklaması: 5 ayrı suç duyurusu var

Ankara kulislerinde bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan ve haftaya grup toplantısında AK Parti'ye katılması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

ANKA Haber Ajansı'nın CHP kaynaklarından aldığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin bugün öğlen saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

CHP kaynakları, Özarslan'ın hakkında yolsuzluk iddiaları ve 5 adet suç duyurusu bulunması nedeniyle bir süredir AK Parti ile görüşmeler yaptığını bildiklerini ifade etti. Kaynaklar, bu iddialar ortaya çıktığında Genel Başkan Özel'in, Özarslan ile birkaç kez görüştüğünü, Özarslan'ın iddiaların yalan olduğunu söylediğini ancak buna karşın AK Parti ile görüşmeler yapmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Özarslan'ın son 2-3 gündür telefonlara çıkmadığını belirten kaynaklar, Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alması üzerine AK Parti'ye katılmak üzere anlaştığını iddia etti.

Bugün Özel ile Yavaş arasında gerçekleşen görüşmede de bu konu ele alınırken Yavaş'ın, Özel'in Özarslan hakkında ilettiği bilgilerin kendisinde de olduğunu ifade ettiği kaydedildi.