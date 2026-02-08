Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.



Bakan Işıkhan, resmi sosyal medya hesaplarından yılın ilk ayında 120 bine yakın kişiyi işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Aynı zamanda Işıkhan, 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini de açıkladı. Işıkhan, 170 bin 617 işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettiklerini de bildirdi.

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstihdamımızı artıracak politikalarımızı, yeni projelerimizi daha fazla vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. İşgücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."