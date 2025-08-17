Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı

Kağıthane'de bir gün arayla iki kere silahlı saldırı meydana geldi.

İlk olay, Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kasklı şüpheli, kuyumcuya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen bir kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı.

Saldırıda B.K. yaralanırken iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.'yi (14) yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan iki şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü.

Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı.

Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

KOCASI TETİKÇİ TUTMUŞ

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçen aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

BEYAZ EŞYA VAADİ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, "Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım" sözlerini söylediği öğrenildi.

Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.



