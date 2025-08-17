Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle alınan kararda, Birinci'nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi.

Karar doğrultusunda Mücahit Birinci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edildi. Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu'nda savunmasını yapacak. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AK Parti Genel Merkezi verecek.

Mücahit Birinci AK Parti üyeliğinden istifa etti

Avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti.

Birinci, kararı sosyal medyadan duyurdu.

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum." diye açıklama yapan Birinci, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir." dedi.