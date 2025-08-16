Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak

Adayların 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

