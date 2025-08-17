Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin %16,6'lık teklifi memur taleplerinin çok altında kaldı. Memur-Sen, 2026 için %88, 2027 için %46 zam istiyor. Merkez Bankası 2026 için %16 enflasyon öngörüyor. Hükümetin teklifi bu hedefin biraz üzerinde kalırken, memur tarafı teklifin yetersiz olduğunu söylüyor. Geçmiş yıllarda da talepler karşılanmamıştı.
8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam pazarlıkları devam ediyor. Memur-Sen'in yüzde 88'e varan zam talebi ile hükümetin yüzde 16,6'yı bulan teklifi arasında büyük fark bulunuyor.
Memur-Sen'in Talepleri
Memur-Sen, kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek 2026 ve 2027 yılları için kapsamlı bir teklif sundu:
- 2026 yılı için%10 refah payı
- İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık
- İkinci 6 ay %20 zam
- Toplam: %88 zam talebi
- 2027 yılı içinİlk 6 ay %20 zam
- 7.500 TL taban aylık
- İkinci 6 ay %15 zam
- Toplam: %46 zam talebi
Hükümetin İlk Teklifi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı hükümet teklifinde ise rakamlar oldukça düşük kaldı:
- 2026 yılı içinİlk 6 ay %10
- İkinci 6 ay %6
- 2027 yılı içinİlk 6 ay %4
- İkinci 6 ay %4
Buna ek olarak hükümet, taban aylığa 1.000 TL artış teklifinde bulundu.
Merkez Bankası'nın Öngörüleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın son raporuna göre enflasyon tahminleri şöyle:
- 2025: %25-29
- 2026: %16
- 2027: %9
- Orta vadede hedef: %5
Bu tabloya göre hükümetin sunduğu teklifin, 2026 yılı için enflasyon hedefinin sadece %0,6 üzerinde kaldığı görülüyor.Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Moody's Uyarısı
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise maaş artışlarının "geriye dönük" enflasyona göre değil, geleceğe dönük enflasyon beklentilerine göre yapılması gerektiğini belirterek Merkez Bankası'nın öngörülerini işaret etti.
Memurlar İstediklerini Alamıyor
Geçmiş yıllarda da benzer bir tablo yaşandı. 2025'te memurlar ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 zam almış, enflasyon farklarıyla birlikte Temmuz-Aralık döneminde toplam zam oranı %15,57 olmuştu. Ancak bu oran, yüksek enflasyon karşısında memurların taleplerini karşılamadı.
Memur-Sen'in 2026 için %88, 2027 için %46 zam talebine karşılık hükümetin sunduğu teklifin toplamı %16,6 seviyesinde kaldı. Görüşmelerde taraflar arasında büyük bir uçurum bulunuyor ve pazarlık süreci kritik bir aşamaya girdi.