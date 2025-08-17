Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki "Büyük Marmara Depremi"nin titreşim frekansları, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü.

📌 17 Ağustos Marmara Depreminin sesi oluşturuldu



Büyük Marmara Depremi'nin Etkileri

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi yaralandı.

yaralandı. Deprem 45 saniye sürdü.

Titreşim Frekanslarının Sese Dönüştürülmesi

Dr. Hamdullah Livaoğlu, yaptığı açıklamada dijitalleşmenin hızla yükseldiği milenyum çağına girerken Türkiye'nin büyük bir deprem ile sarsıldığını belirtti. Yıkım ve can kayıplarının yaşandığı bu felaketten dersler çıkarıldığını ve çıkarılmaya devam edildiğini vurguladı. Sismoloji ve Deprem Mühendisliği alanında ülkemizin hızla kantitatif adımlar attığını, yeni felaketlere hazır olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Deprem Ses Fenomeni

"Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür." Deprem ses fenomeni, sismolojide nicel bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür.



