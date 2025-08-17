Hız sınırları ne olacak?
Türkiye genelinde hız sınırları ve radar uygulamalarıyla ilgili şikayetler artınca İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir düzenleme başlatıldı. Bazı noktalarda düşürülen hız limitleri gözden geçirilecek, ıssız bölgelerdeki yaya geçitleri nedeniyle uygulanan hız düşüşleri yeniden değerlendirilecek.
Türkiye'de yol altyapısı son yıllarda gelişse de, hız sınırları ve radar uygulamaları sürücüler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bölünmüş yollarda 110 km/s hız sınırının toleransla 121 km/s'ye çıkmasına rağmen, bazı noktalarda meskün mahale girildiği için hızın aniden 70 km/s'ye düşmesi, sürücüler için cezaya dönüşüyor. Bu durum özellikle "radar tuzağı" şikayetlerini artırıyor.
E-5'te 80 km/s Sınırı Tepki Çekiyor
İstanbul'da yoğun kullanılan E-5 karayolunda 3 şeritli yolda hız sınırı 80 km/s olarak uygulanıyor. Sürücüler, özellikle trafiğin olmadığı saatlerde bu hızın düşük kaldığını ve sık aralıklarla yerleştirilen kameralar nedeniyle cezaların arttığını belirtiyor.
Mevcut Hız Sınırları
Türkiye'de hız sınırları; yerleşim yeri içi, dışı ve otoyollar olmak üzere farklı kategorilere ayrılmış durumda.
- . Otoyollarda otomobiller için sınır 140 km/s, yüzde 10 toleransla 154 km/s'ye kadar cezasız.
- . Minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet ve traktörler içinse daha düşük sınırlar geçerli.
Sürücülere, hız sınırlarından emin olmadıkları durumlarda navigasyon uygulamalarından güncel bilgiler kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
Düzenleme Geliyor
Artan şikayetler üzerine hükümet, hız sınırlarını gözden geçirme kararı aldı. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği dikkate alınarak;
- . Hiç kullanılmayan bölgelerde konulan yaya geçitleri,
- . Gereksiz hız düşüşleri,
yeniden değerlendirilecek.
Takvim Belli Oldu
Çalışmalar, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları öncülüğünde; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin katılımıyla yürütülecek.
- Birinci öncelikli yollar için son tarih 1 Eylül,
- Diğer yollar için 31 Aralık 2025.
|Araç Türü
|Yerleşim Yeri İçi (km/s)
|Yerleşim Yeri Dışı (İki Yönlü Karayolu)
|Bölünmüş Yol
|Otoyol
|%10 Toleranslı Azami (km/s)
|Otomobil
|50
|90
|110
|120 / 140*
|99 / 121 / 132 / 154
|Minibüs
|50
|80
|90
|100
|88 / 99 / 110
|Otobüs
|50
|80
|90
|100
|88 / 99 / 110
|Kamyon / Çekici
|50
|80
|85
|90
|88 / 94 / 99
|Kamyonet / Panelvan
|50
|85
|100
|110
|93 / 110 / 121
|Motosiklet (M1)
|50
|80
|90
|100
|88 / 99 / 110
|Traktör
|20
|30
|40
|Otoyola çıkamaz
|-
|İş Makinesi
|20
|30
|40
|Otoyola çıkamaz
|-
*Not: Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için hız sınırı 140 km/s, %10 toleransla 154 km/s'ye kadar ceza uygulanmıyor.