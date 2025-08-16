Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Burdur ve ilçelerinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı

16 Ağustos 2025
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Burdur'da güncellenen fiyat listesine göre 250 gramlık normal beyaz ekmek 15 lira, 250 gramlık tam buğday ve 500 gramlık kepekli ekmek 30 liradan satışa sunuldu. Trabzon ekmeği ve tava ekmeği 40 lira, 400 gramlık ekşi mayalı sarı buğday ekmeği 48 lira, 550 gramlık köy ekmeği 35 lira, 300 gramlık Alaşehir ekmeği 30 lira, 220 gramlık sütlü susamlı ekmek 15 lira olarak belirlendi.

Sandviç ve atıştırmalık ürünlerde de fiyatlar güncellendi. 180 gramlık tost ekmeği ve 100 gramlık hamburger ekmeği 12 lira, sandviç ekmeği 10 lira oldu. Simit ve poğaçanın fiyatı da 12,5 liradan 15 liraya çıkarıldı.

