Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, norm açığı bulunan illere yönelik ikinci il dışı tayin hakkının uygulanacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 12:19, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 12:22
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen ile bugün telefonda gerçekleştirdiği görüşmede ikinci il dışı tayin sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, norm açığı bulunan illerde ihtiyaç doğrultusunda ikinci il dışı tayinlerin yapılacağını belirtti. Üzen'in sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Tekin, "Norm açığı olan, yani öğretmen ihtiyacı bulunan illere 2. il dışı tayin hakkı vereceğiz" ifadelerini kullandı.