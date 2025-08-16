İşçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Doğankent ilçesindeki feci kaza öğleden sonra Oyraca köyünde meydana geldi.

Köy yolunda seyreden Mustafa Alim yönetimindeki 28 TA 824 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki şarampole yuvarladı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil'in hayatını kaybettiği belirlenirken, A.Z.Y. ise araçtan yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



