Bakanlık temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakanlık temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı temmuz ayında 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verirken, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim, 7 firmaya ise hariçte işleme izni tanıdı. Firmaların talebiyle 19 belge iptal edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 09:01, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 09:03
Yazdır
Bakanlık temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile iptal edilen izin belgelerinin listesini Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi. Dahilde işleme rejimi kapsamında verilen bu belgeler, firmalara hammadde ve ara malları ithal ederek işleyip ihraç etme kolaylığı sağlıyor.

Ayrıca, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların kendi talepleri doğrultusunda 19 dahilde işleme belgesi iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi, Türkiye'nin ihracatını artırmaya yönelik en önemli teşvik mekanizmalarından biri olarak öne çıkarken, verilen belgeler firmaların küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasına katkı sunuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber