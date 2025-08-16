Türkiye'nin en sosyal mecrası "Next Sosyal" 1 milyonu aştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Türkiye'nin en sosyal mecrası Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı" notunu düşen Bayraktar, üye olan ve paylaşım yapan kullanıcılara büyük ödüller verileceğini paylaştı.

Ödüller arasında elektrikli bisiklet,oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve kulaklık yer aldı.

Ödül kazanmak isteyenlerin 22 Ağustos'a kadar Next Sosyal platformuna üye olması ve paylaşım yapması gerekiyor.