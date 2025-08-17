Fiyat manipülasyonu yapanlara ağır cezalar geliyor

Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fiyat manipülasyonu yapanlara ağır cezalar geliyor

Türkiye'de konut satışları tarihi rekorlara koşuyor. Fiyat artışları ve fırsatçılık gündemde. Bakanlık, ilan manipülasyonlarına karşı ağır yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 07:29, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 07:36
Yazdır
Fiyat manipülasyonu yapanlara ağır cezalar geliyor

2025 yılı itibarıyla konut sektöründe beklenen canlanma gerçekleşti. Son açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

Tüm bu tablo yıl sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek satış adetlerinin geleceğine işaret ediyor. Son rekor 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 adet ile kırılmıştı.

Sektör uzmanları bu yıl su rakamın egale edileceğini düşünüyor. Ancak ülkemizde özellikle pandemi dönemi sonrası ortaya çıkan fırsatçılık durumu, her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de yaşanmaya başladı.

Satışların artması ile birlikte konut fiyatlarında yükselişler gözleniyor.

Sektör temsilcilerinden aldığımız ve piyasadan yaptığımız araştırmalara göre, piyasada konut sektörüne ilginin artmasına bağlı olarak konut fiyatlarında ortalama yüzde 20-25 bandında artışlar yaşanıyor.

Şubat-mart ayında 7 milyon liraya satılan 2+1 ortalama bir dairenin, piyasanın hareketlenmesi ile 9 milyon lirayı geçtiği gibi örnekler oldukça fazla. Bu fırsatçılık özellikle büyükşehirlerde ve ikinci el konutlarda yapılıyor. Ancak buradan belirtelim. Ticaret Bakanlığı bu konuda oldukça hassas davranıyor. Hiçbir sebep yokken milyon liralık artışlar bakanlığın sıkı denetiminde. Sektör temsilcileri de yaşanan durumu fırsata çevirmek isteyenleri uyarıyor.

BAKANLIK DENETİMDE CEZALAR ÇOK YÜKSEK

Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda "İlanımı silerim, 1 ay sonra yüksek fiyattan yeniden ilana veririm gibi davranışlar da bakanlığın denetiminde. Talep var diye aynı gün içinde ilanı iki kez zamlayanlar, komşu ilanın üstüne 'bir tık daha' koyanlar var. Fiyatları sebepsiz yere şişirmek, tüketiciyi yanıltıcı beyan ve ilan manipülasyonu yapmak ceza kapsamında. İlan ve tapu sahipleri ile konut bilgileri sürekli takip ediliyor. Ciddi cezalar ile karşılaşılabilir. Kısa vadeli kazanç uğruna itibar kaybı ve hukuki risk alınmamalı, denetimler artarken piyasa kendi dengesini de kuruyor" açıklamasını yapıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber