'90 milyar doların %10'unu emekliye verseniz her yer güllük gülistanlık olur Öyle mi?'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türk Tarım Orman-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, konuşmasında özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, son üç yıldır siyasi sorumluluk alınmadığını ve belediyede yaşanan iddialara değinerek, ülkeye ve devlete fayda sağlanmadığını vurguladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın içeride tutulmasına ilişkin iddialara da dikkat çekti.

Özgür Özel'e Sert Tepki

Yıldırım, Özgür Özel'i şu sözlerle eleştirdi:

"3 yıldır gitmiyorsun, bir siyasi sorumluluğu üstlenmemişsin, bakmamışsın. Son bir yılında yetim hakkı yiyenlerin, belediyeyi boşaltanların, hırsızlıkların, arsızlıkların iddialarıyla içeride tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı nasıl kurtarırımın peşinde gelmişsin. Ülkeye bir faydan yok, devlete bir faydan yok, vatana bir faydan yok. Arkadaşların böyle bir iddiayla içeride, ben bunları nasıl çıkaracağım diye uğraşmışsın. Üstüne gitmemişsin, gitmişsin oraya. Orada diyorsun ki şurası eksik, burası eksik. Hani Sayın Çevre Bakanımızın bir sözü vardır: Siz bunun maketini de yapamazsınız. Doğru, maketini de yapamazsınız. Burada bir küçük Avrupa devleti kurulmuştur. Konutuyla, altyapısıyla, yoluyla, suyuyla, kanalizasyonuyla, gazıyla, elektriğiyle. Yani Estonya, Litvanya denen o küçük Avrupa devletlerinin birini kurdu. Evet, devletimiz bir devlet kurdu. Bunun arkasındaki siyasi irade Cumhur İttifakı'dır. Bunun gereği yapıldı orada. Bugünkü sıkıntılarımızın en büyük sebebi de budur. Yani ekonomik sıkıntı içerisindeyiz, bunu inkar etmek mümkün değil. Yani enflasyondur, alım gücünün zayıfladığı, emeklimizin sıkıntıları; bunların hepsini biz de biliyoruz. Şimdi 90 milyar dolar verilmiş bugüne kadar. Bu sene bütçeden ayrılan para 700 milyar lira depreme. Bu 90 milyar doların %10'unu emekliye verseniz her yer güllük gülistanlık olur. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Öyle mi? Ama orayı ne yapacaksın? Onlar çadırda yatsın. Bizim soframızdan zeytin eksik olmasın mantığı olmaz."





