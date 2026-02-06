MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu

Yeni yılın başlamasıyla birlikte arsa ve binaların rayiç bedellerinde yapılan yüksek oranlı artışlar, emlak vergilerini de katladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde emlak vergilerinin üç kata varan oranlarda yükselmesi, milyonlarca mülk sahibinin tepkisine neden oldu.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte emlak vergilerinde dikkat çeken artışlar gündeme geldi. Arsa ve binaların rayiç bedellerinde yaşanan yüksek oranlı yükselişler, vergi tutarlarının da doğrudan artmasına neden oldu.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, semtlere göre farklılık gösteren yeni vergi tutarları birçok mülk sahibinin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı ve vatandaşlar arasında yoğun tartışma yarattı.

Birçok mal sahibinin cebi yandı

2026 itibarıyla, arsa ve bina rayiç değerlerine getirilen üst sınırla birlikte, İstanbul gibi büyükşehirlerde emlak vergileri üç kat arttı. Yapılan düzenlemeye göre, arsa ve araziler için rayiç değer artışı en fazla üç katla sınırlandırıldı. Ancak, yapılan artışlar birçok mal sahibinin ceplerini zorlayacak şekilde yüksek oldu.

İstanbul'da 2023 yılında 3.300 TL emlak vergisi ödeyen bir mal sahibi, bu yıl üç katı kadar, yani 9.900 TL emlak vergisi ödemek zorunda kaldı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu artışların "önceki yıla oranla üç kat artırıldığı" bilgisini paylaştı.

Üsküdar'da daire sahiplerinin ödemeleri üç kat arttı

Özellikle arsa sahipleri için yüksek vergi ödemeleri dikkat çekiyor. Küçükçekmece'de, imara açık olmayan iki farklı arsası olan bir kişi, geçen yıl 33.058 TL emlak vergisi öderken, bu yıl bu rakam tam 99.237 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, Üsküdar'da daire sahiplerinin ödemeleri neredeyse üç kat arttı. Geçen yıl 3.352 TL ödeyen bir kişi, bu yıl 9.539 TL emlak vergisi ödemek zorunda kaldı.

Arsa sahipleri daha yüksek vergi ödüyor

Bu yıl, en yüksek vergi yükü arsalar üzerinde yoğunlaşıyor. Arsa sahipleri, konut sahiplerine kıyasla üç kat daha yüksek vergi ödüyorlar. Bu durum, imarlı arsaların sahipleri için büyük bir maliyet oluşturuyor. Emlak vergisi artışlarının, inşaat yapılmayan arsaları etkileyen vatandaşları daha fazla zorlayacağı ifade ediliyor.

Tapu işlemleri, yüksek vergiler nedeniyle geriye dönüyor

Bununla birlikte, artan emlak vergisi değeri nedeniyle tapu işlemlerinin de tıkandığı bildirildi. Tapu harcı hesaplamasında, belediyedeki rayiç değerlerin fazla olması nedeniyle birçok satış işlemi yapılamıyor. Tapu işlemleri, mülk sahiplerini bu yüksek vergiler nedeniyle geriye dönüyor. Ayrıca, emlak vergilerindeki bu artışlar, değer artış kazancı vergisini de artırıyor, bu da satışları engelliyor.

Bu durumun çözülmesi için hükümetin, değer barışına ilişkin bir düzenleme yapması bekleniyor. Bu kapsamda, bir defaya mahsus beyan affı ya da değer barışı sağlanarak tapu işlemlerinin önü açılabilir.

Kimler muaf ?

Öte yandan, emlak vergisinde bazı kesimler için muafiyetler de bulunuyor. 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan emekliler için muafiyet devam ederken, şehit ve gazi yakınları, dul ve yetim aylığı alanlar da emlak vergisinden istisna tutuluyor.

Emlak vergisi, bu yıl mayıs ayında fark edilmeye başlanacak. Vergi ödemeleri ise mayıs ve kasım aylarında iki taksitte yapılacak. Bu yıl vergi artışlarıyla karşılaşan mülk sahipleri, daha önce ödedikleri emlak vergisinin katbekat fazlasını ödemek durumunda kalacak.

