Bakan Tekin'den taziye ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, camdan düşerek hayatını kaybeden öğretmen Ülkühan Atmaca'nın ailesini ziyaret etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 18:15, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 18:17
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde camdan düşerek vefat eden öğretmen Ülkühan Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Savaş Atmaca'nın eşi ve aynı zamanda Palandöken ilçesi İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca evinin balkonunda camları temizlerken 3. kattan düşerek yaralanmışı.
Hastaneye kaldırılan Ülkühan Atmaca, Erzurum Şehir Hastanesinde vefat etmişti. Ülkühan öğretmenin cenazesi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Yeni Asri Mezarlıkta defnedilmişti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileyi Palandöken ilçesinde bulunan evinde ziyaret etti ve acılarını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra Palandöken ilçesinde yapımı tamamlanan ve eğitime açılacak olan Yunusemre İlkokulu'nu da gezdi.
Öğretmenlerle bir araya geldi.