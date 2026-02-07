AK Parti'ye geçeceği iddia edilen başkandan paylaşım

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia edildi.

Bu gelişme, ilçede ve siyasi çevrelerde büyük bir merak uyandırdı.

Özarslan'ın bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama veya yalanlama yapmaması, söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.

Özarslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda ise "Dava insanlık davasıdır. Nizam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası Davamızdır. Vesselam." ifadelerine yer verildi.

