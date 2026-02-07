AK Parti'ye geçeceği iddia edilen başkandan paylaşım
Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan paylaşım ve gelen tepkiler merak konusu oldu.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia edildi.
Bu gelişme, ilçede ve siyasi çevrelerde büyük bir merak uyandırdı.
Özarslan'ın bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama veya yalanlama yapmaması, söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.
Özarslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda ise "Dava insanlık davasıdır. Nizam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası Davamızdır. Vesselam." ifadelerine yer verildi.
Bu paylaşım, parti değiştirme iddialarını yeniden gündeme getirdi.