4 Eylül Barajı buzla kaplandı
Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 14:18, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 14:19
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.
İl merkezine 10 kilometre mesafede bulanan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyindeki buz tabakası, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.