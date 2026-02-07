4 Eylül Barajı buzla kaplandı

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net