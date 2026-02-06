Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı.
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı.
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda

Meclis'te görüşülen yeni Trafik Kanunu kapsamında, yaya yolunu kullanan motosiklet ve bisiklet sürücülerine 5 bin lira para cezası uygulanmasını öngören önerge kabul edildi. Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 11:21, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 11:23
Yazdır
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda

Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine, araçlarda kış lastiği kullanımı ile yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi. İşte yeni Trafik Kanunu teklifinde öne çıkan başlıklar ve planlanan ceza tutarları:

Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de ceza kapsamına alınacak. Buna göre, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde sürücü arkasında uygun oturma alanı olmadan yolcu taşınması, araçların kapasitesinden fazla yük taşınması, elektrikli skuterlerle kişisel eşya dışında yük veya yolcu taşınması ile bu araçların otoyol, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 kilometre üzeri olan karayollarında kullanılması yasak olacak.

Skuter işletmeciliğine yetki şartı, zincirsiz ağır vasıtaya ceza geliyor

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 86 bin 900 lira idari para cezası kesilecek.

Teklife eklenen bir diğer önergeye göre ise karlı ve buzlu hava koşullarında kamyon, çekici ve otobüs sürücülerinin kar zinciri bulundurmaları, kullanmaları ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak. Kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Zincir takmayıp yolu kapatana 24 bin TL ceza geliyor

Ayrıca kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında kar zinciri kullanmadığı için trafik akışını engelleyen kamyon, çekici ve otobüs sürücülerine 24 bin lira idari para cezası verilecek. Bu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber