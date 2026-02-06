Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda

Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine, araçlarda kış lastiği kullanımı ile yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi. İşte yeni Trafik Kanunu teklifinde öne çıkan başlıklar ve planlanan ceza tutarları:

Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de ceza kapsamına alınacak. Buna göre, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde sürücü arkasında uygun oturma alanı olmadan yolcu taşınması, araçların kapasitesinden fazla yük taşınması, elektrikli skuterlerle kişisel eşya dışında yük veya yolcu taşınması ile bu araçların otoyol, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 kilometre üzeri olan karayollarında kullanılması yasak olacak.

Skuter işletmeciliğine yetki şartı, zincirsiz ağır vasıtaya ceza geliyor

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 86 bin 900 lira idari para cezası kesilecek.

Teklife eklenen bir diğer önergeye göre ise karlı ve buzlu hava koşullarında kamyon, çekici ve otobüs sürücülerinin kar zinciri bulundurmaları, kullanmaları ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak. Kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Zincir takmayıp yolu kapatana 24 bin TL ceza geliyor

Ayrıca kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında kar zinciri kullanmadığı için trafik akışını engelleyen kamyon, çekici ve otobüs sürücülerine 24 bin lira idari para cezası verilecek. Bu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenecek.



