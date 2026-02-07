Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyal hesabından yaptığı duyuruya göre, Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 7 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

