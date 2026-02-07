İstanbul'da İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
İstanbul'un Fatih ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 07:53, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 08:50
Turgut Özal Bulvarı Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan Y.Y. idaresindeki İETT otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen A.C'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.