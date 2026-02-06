TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama

Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Togg, yeni modellere ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hakkında resmi açıklama yaptı. Tasarım çalışmalarının sürdüğünü belirten şirket, sahte görsellere karşı kullanıcıları uyardı. Öte yandan Şubat ayı için 750 bin TL'ye %0 faiz müjdesi geldi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg, son günlerde sosyal medyada dolaşan ve yeni modellere ait olduğu öne sürülen görsellerle ilgili açıklama yaptı.

Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Togg'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada son günlerde yeni modellerimize ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni modellerimizle ilgili ürün geliştirme ve tasarım çalışmaları devam etmekte olup, tüm gelişmeler resmi kanallarımız üzerinden zamanı geldiğinde duyurulacaktır. Resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

YENİ RENGİ AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan Togg, geçtiğimiz günlerde Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilham alınarak tasarlanan yeni beyaz rengi "Seyhan"ı Adana'da tanıtmıştı.

ŞUBAT AYINA ÖZEL FİNANSMAN İMKANI

Togg, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına da devam edeceğini duyurdu. Buna göre bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabiliyor.

Kullanıcılar için ayrıca T10X V2 modelinde 500 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi seçeneği de sunuluyor. Şirket, daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler için farklı vade ve faiz oranlarında alternatif finansman seçenekleri de sağlıyor.

Bireysel kullanıcılar, T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,37 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,41 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,32 faizli 36 ay vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,69 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,66 faizli 48 ay vade imkanları sunuluyor.

