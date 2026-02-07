Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Umman'da gerçekleştirilen İran müzakeresinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin çok iyi geçtiğini belirten Trump, gelecek hafta İran tarafıyla yeniden bir araya gelineceğini söyledi.
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 09:11, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 09:11
ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık uçağında Umman'da İran ile gerçekleştirilen müzakereye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Görüşmelerin çok iyi geçtiğini söyleyen Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.
Trump, "Sonuçlar insanları şaşırtabilir. İran bugün önerdiğini ilk görüştüğümüzde önerseydi hemen kabul edilirdi." ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer silah edinemeyeceğini kaydeden Trump, İran tarafıyla gelecek hafta yeniden bir araya gelineceğini de açıkladı.