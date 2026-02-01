YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
7 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

7 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 00:03
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Ekonomi Zirvesi'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/14.30/16.45/17.20)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile buluşma programına katılacak.

(Niğde/14.00/Adana/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde "Medd-Up" sahne gösterisine, Engelli Aktif Yaşam Merkezi açılışına, Sosyal Konut Dağıtım Programı'na ve Atatürk Üniversitesi'nde "Kim Var?" sanat etkinliğine katılacak.

(Erzurum/09.00-15.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Şanlıurfa/09.30/10.30/14.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ne ziyarette bulunacak, Atatürk Üniversitesi'nde "Kim Var?" sanat etkinliğine iştirak edecek.

(Erzurum/12.00/15.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Strateji Toplantıları'nın açılışına katılacak.

(Muğla/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Çin Ticaret Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Çıkış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor ve Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, Sarıyer-Özbelsan Sivasspor, Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Arca Çorum FK müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/Van/16.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, TOFAŞ-Mersinspor, Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor ve Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/Trabzon/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında, Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konuk müsabakaları oynanacak.

(Çanakkale/15.00/Kayseri/16.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında, Zerenspor-Göztepe, VakıfBank-İlbank, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit ve Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/15.00/16.00/19.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ordu/14.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftası, Güneysu-Spor Toto ve Beşiktaş-Ankara Hentbol maçlarıyla başlayacak.

(Rize/15.00/İstanbul/17.00)

