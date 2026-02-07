Hatay Valisi depremin 3. yıldönümünde KGK'ya konuştu

Vali Masatlı, Antakya'da dünyada tek örnek olan The Museum Hotel'de kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıda, gazetecilere 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatay'da yürütülen çalışmaları ve kentin yeniden ayağa kalkma sürecini tüm yönleriyle anlattı.

Toplantıda, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu ile Danışma Kurulu Başkanı Prof Dr Levent Eraslan ve depremden etkilenen yakın illerden gelen Meral Ay (G. Antep-GRT), Cemil Yıldız (Hatay), Bekir Doğan (K. Maraş), Abdullah Biçer (Mersin-Kanal 7) ve Mahmut Özbalcı (Kilis-TRT) konseyin il temsilcileri ve üyeleri ile yaygın medyadan Yaşar Önel (Sabah), Adnan Türkksn (Ulusal Kanal), Sabri Çağlar (Lider TV), Ümit Kozan (Ajans Haber), Sezer Altan (Posta), Sefa Saygıdeğer (5 Ocak) ve dış medyadan Deniz Büstani (Suriye), Daryanur Jafarova (Azerbaycan) gibi bazı gazeteciler yer aldı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Mustafa Masatlı, sunum eşliğinde yapılan ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında geniş bilgi verdi. Vali Mustafa Masatlı; barınma, altyapı, kalıcı konut projeleri, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile sosyal yaşamın yeniden canlandırılmasına yönelik atılan adımları detaylarıyla aktardı. Devletin tüm imkanlarıyla Hatay'da sahada olduğunu vurgulayan Masatlı, koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarla kentin geleceğinin yeniden inşa edildiğini ifade etti. Kahvaltı sonrasında yapılan toplantı boyunca KGK üyeleri, deprem sonrası sürecin geldiği noktaya ilişkin sahadan gözlemlerine dayanarak merak edilen konuları Vali Masatlı'ya sordular. Vali Masatlı, soruları içtenlikle yanıtlayarak Hatay'ın toparlanma sürecinde gelinen aşamayı rakamlar ve projeler üzerinden anlattı.

HATAY'DA DEPREM SONRASI DEV YATIRIMLAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'da devlet tarafından hayata geçirilen yatırım ve çalışmalarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı. "6 Şubat 2023'ten bu yana devletimizce Hatay'ımıza yapılan yatırımlar" diyerek konuşmasına başlayan Vali Masatlı, kentin yeniden ayağa kaldırılması için tüm alanlarda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Vali Masatlı'nın paylaştığı bilgilere göre, depremden Hatay'da 15 ilçe ve 1 milyon 686 bin 43 kişi etkilendi. Toplam 90 bin 308 binanın enkazı kaldırılırken, orta ve üzeri hasar gören 334 bin 132 bağımsız bölüm tespit edildi. Yaklaşık 37,8 milyon metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 41 milyon ton enkaz kaldırıldı.

170 BİNİ AŞKIN HAK SAHİBİ

Hak sahipliği çalışmalarında toplam 170 bin 97 kişi belirlendi. Bunların 148 bin 774'ü konut, 21 bin 420'si iş yeri, 783'ü ise ahır hak sahibi oldu. AFAD destekleri kapsamında 41 bin 957 konteyner kuruldu, 208 bin 255 kişiye taşınma yardımı, 35 bin 340 kişiye kira desteği sağlandı. Esenkart desteği 1,8 milyar TL'ye ulaşırken, vefat destek ödemeleri 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Prefabrik iş yerleri ve Tarihi Uzun Çarşı projeleri de hayata geçirildi.

KONUT VE İŞ YERİ'DEN İNŞASI HIZ KESMEDİ

Konut yapım çalışmalarında TOKİ tarafından 134 bin 684 konut ve 10 bin 774 iş yeri inşa edildi. Emlak Konut eliyle 26 bin 567 konut ve 4 bin 980 iş yeri yapılırken, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 bin 369 kırsal afet konutu tamamlandı. Yerinde dönüşüm için ise 95 bin 582 başvuru alındı.

ALTYAPIDAN SAĞLIĞA KAPSAMLI YATIRIMLAR

Altyapı ve çevre alanında Anadolu'nun en büyük atık su tüneli olan 11,2 kilometrelik proje hayata geçirildi. İskenderun Sahil Düzenleme Projesi tamamlanırken, Reyhanlı'nın içme suyu sorunu çözüldü. Altı ilçede içme suyu altyapısı yenileniyor. Tarihi Uzun Çarşı ve Kurtuluş Caddesi yeniden inşa edildi. Sağlık alanında ise 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi, 140 yataklı Payas, Erzin ve Altınözü Acil Durum Hastaneleri, 100 yataklı Hassa, 75 yataklı Arsuz ve 25 yataklı Belen Devlet Hastaneleri hizmete açıldı. 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi'nin yapımı sürerken, 1000 yataklı Şehir Hastanesi ihale sürecine alındı.

EĞİTİM, ULAŞIM VE KÜLTÜRDE YENİDEN YAPILANMA

Depremde 210 eğitim kurumu ağır hasar alırken veya yıkılırken, 225 yeni okul tamamlandı. 927 okulda bakım ve onarım yapılırken, 145 okul güçlendirildi. Ulaştırma ve altyapı yatırımları kapsamında İskenderun sahil tahkimatı ve balıkçı barınakları, Antakya-Reyhanlı-Altınözü, Antakya-Yayladağı ve Dörtyol-Erzin yolları, İskenderun OSB bağlantı yolları, havalimanı onarımı ve yeni pist çalışmaları gerçekleştirildi. Çukurova-İskenderun demiryolu bağlantısı ile Dörtyol-Hassa otoyol ve demiryolu projeleri hayata geçirildi. Kültür ve turizm alanında Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi ve Reyhanlı Kütüphanesi açıldı. St. Pierre Kilisesi'nin restorasyonu tamamlanırken, 17 sivil mimari taşınmazda uygulama yapıldı, 550 kültür varlığı muhafaza altına alındı.

TARIM, GENÇLİK VE SOSYAL HİZMETLER

Tarım ve Orman alanında 1.987 büyükbaş, 7.767 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Ayrıca 9 bin sumak, 8 bin 800 alıç fidanı, 13 bin 777 kanatlı hayvan, 8 bin 707 ana arı ve 3,4 milyon sebze fidesi üreticiyle buluşturuldu. Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tamamlandı. Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında Antakya'da 1000, İskenderun'da 750 ve Kırıkhan'da 198 kişilik öğrenci yurtları ile 105 halı saha ve 2000 kişilik kapalı spor salonu inşa edildi. Sanayi ve Teknoloji alanında Antakya Sanayi Sitesi, Erzin, Kırıkhan ve Altınözü OSB altyapı çalışmaları, Hatay Ayakkabıcılık Ortak Kullanım Tesisi ve Amanos Topraksız Tarım Tesisi hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler kapsamında Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, huzurevi ve kadın konukevleri projeleri yürütüldü. Toplam 830 bin 64 kişiye psikososyal destek sağlandı. Ayrıca 118 cami yeniden inşa edilirken, 134 caminin tadilat ve onarımı tamamlandı, 172 konteyner mescit ve 48 Kur'an kursu hizmete açıldı, 12 yeni Diyanet Gençlik Merkezi kuruldu.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya buluşmanın anısına bir şükran plaketi takdim ettiler. Vali Masatlı da KGK Genel Başkanı Dim ve Çokduygulu'ya bir plaket sunarak buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.