Bedensel engelli, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bedensel engelli Bayram Aldemir (87), tek başına yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Karacalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Yangının fark edilmesi üzerine çevredekiler hemen yetkililere haber verdi ve olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Ancak, kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Bayram Aldemir'in cansız bedeni bulundu.

Olayın Detayları

Yangın sabah saatlerinde çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

Bayram Aldemir'in cenazesi Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme yapıyor.



