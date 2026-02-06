Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı

Instagram'da kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte yatırım uzmanı ve onların dolandırdığı belirtilen paraları aklayan kuyumculara yönelik soruşturma başlattı.

Instagram'da kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtıp, bu şekilde reklam yapan şüphelilerin vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede kar etme vaadinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri vatandaşların telefonuna bir uygulama yükleyip, bu kişilerden temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları anlaşıldı.

Söz konusu paraları, ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktararak daha sonra da kripto paraya çeviren şüpheliler bu yöntemle paranın izini kaybettirmeyi amaçladı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan tarama sonucunda benzer dolandırıcılık eylemi ile çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi.

Benzer yöntemlerle Y.G. isimli kişinin 102 milyon 246 bin, A.Y. isimli kişinin 2 milyon 860 bin, M.E.K. isimli kişinin 4 milyon 855, H.K. isimli kişinin 3 milyon, U.S.K. isimli kişinin ise 3 milyon 489 bin lirası dolandırıldı.

ÜÇ KUYUMCUYU ARACI OLARAK KULLANDILAR

Teknik takibe alınan şüphelilerin bu süreç içinde farklı vatandaşları da tuzağa düşürdükleri belirlendi. Dolandırıcılık şüphelilerinin paranın aklanmasında üç kuyumcuyu da aracı olarak kullandıkları tespit edildi.

65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Savcılık 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Operasyon düğmesine basan emniyet güçleri, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskın yaptı.

Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

