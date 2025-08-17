Yapay zeka ile suçlar önceden tahmin edilecek!

Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Yapay zeka ile suçlar önceden tahmin edilecek!

Daha suç işlemeden polisin kapınıza dayandığını düşünün? Polis, belediye ve sosyal hizmetler verileriyle geliştirilen yeni yapay zeka programı, suçları önceden tahmin ederek müdahale etmeyi hedefliyor. İngiltere'nin 500 milyon sterlinlik AR-GE yatırımıyla hayata geçirdiği yapay zeka destekli suç haritası projesi, toplumu nasıl değiştirecek? Projenin riskleri ve fırsatları neler? İşte detaylar..

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 07:38, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 07:42
Yazdır
Yapay zeka ile suçlar önceden tahmin edilecek!

Yapay zeka destekli program ile potansiyel suçlar önceden tahmin edilebilecek.

Polis böylece bıçaklı saldırıları ve anti-sosyal suçları önceden müdahale etmeyi umuyor. Yeni teknoloji, polis, belediyeler ve sosyal hizmetler verilerini, ayrıca bilinen suçluların davranış kalıplarını ve sabıka kayıtlarını bir araya getiriyor.

Programın nihai hedefi ise 2030 yılına kadar ülke genelinde yapay zeka destekli, gerçek zamanlı bir suç haritası oluşturmak. Proje, toplam 500 milyon sterlinlik AR-GE hızlandırma programının bir parçası olacak ve prototiplerin geliştirilmesi için şimdiden 4 milyon sterlinlik ilk yatırımın yapılması planlanıyor.

Ancak projeye temkinli yaklaşanlar da bulunuyor. Proje ile toplulukların haksız şekilde profilleyebileceği belirtiliyor.

İngiltere geçtiğimiz nisan ayında "cinayet tahmini" yapan bir sistem üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

İngiltere Adalet Bakanlığı, geçmişte suç işlemiş kişilere ait verileri analiz ediyor. Bu veriler arasında isim, doğum tarihi, etnik köken gibi temel bilgiler ile kişinin polisle ilk teması, aile içi şiddet geçmişi, ruh sağlığı, bağımlılık öyküsü ve kendine zarar verme eğilimleri gibi hassas bilgiler yer alıyor. Sistem bu verilere bakarak gelecekte kimlerin şiddet suçlarına karışabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

İşin özeti distopik bir dünya geliyor ve yapay zeka bu yeni dünyada sizi potansiyel katil ilan edebilir


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber