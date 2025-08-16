İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul alışverişleri hız kazandı. E-ticaret verileri, sepet tutarının yüzde 45 arttığını, çantalara ise yüzde 60'a varan zam geldiğini gösteriyor.

16 Ağustos 2025
2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken, veliler okul alışverişine hız verdi. E-ticaret verilerine göre, sepet tutarı geçen yıla göre yüzde 45 artarken, çanta fiyatları ise yüzde 30-60 aralığında zamlandı. Özellikle Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde, geçen yıl ortalama 517 lira olan sepet tutarı bu yıl 750 liraya yükseldi. Veliler, ihtiyaçlarını önceden planlayarak daha uygun fiyatlı alışveriş yapmaya çalışıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını ve fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor.

E-Ticaret Verilerinde Artış

  • Çanta kategorisindeki ciro, geçen yıla oranla yüzde 83 arttı.
  • Kırtasiye grubunda artış yüzde 60 olarak gerçekleşti.
  • Kitap grubunda ise artış oranı yüzde 25 oldu.

Çanta ve Kırtasiye Fiyatlarında Zam

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini ve çanta sektöründe büyük artışlar yaşandığını ifade etti. Çetinaslan, çanta fiyatlarına yüzde 30 ile 60 arasında zam geldiğini belirtti.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlıyor?

8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 1. sınıflar için 1 Eylül'de başlayacak. Böylece okul maratonuna 1 aydan az bir süre kaldı.

