Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken, veliler okul alışverişine hız verdi. E-ticaret verilerine göre, sepet tutarı geçen yıla göre yüzde 45 artarken, çanta fiyatları ise yüzde 30-60 aralığında zamlandı. Özellikle Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde, geçen yıl ortalama 517 lira olan sepet tutarı bu yıl 750 liraya yükseldi. Veliler, ihtiyaçlarını önceden planlayarak daha uygun fiyatlı alışveriş yapmaya çalışıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını ve fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor.

E-Ticaret Verilerinde Artış

Çanta kategorisindeki ciro , geçen yıla oranla yüzde 83 arttı.

, geçen yıla oranla yüzde 83 arttı. Kırtasiye grubunda artış yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Kitap grubunda ise artış oranı yüzde 25 oldu.

Çanta ve Kırtasiye Fiyatlarında Zam

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiğini ve çanta sektöründe büyük artışlar yaşandığını ifade etti. Çetinaslan, çanta fiyatlarına yüzde 30 ile 60 arasında zam geldiğini belirtti.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlıyor?

8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 1. sınıflar için 1 Eylül'de başlayacak. Böylece okul maratonuna 1 aydan az bir süre kaldı.