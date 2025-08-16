Ukrayna basını, Alaska görüşmesinin detaylarını manşetlerine taşıdı

Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

Ukrayna basını, Alaska görüşmesinin detaylarını manşetlerine taşıdı

Ukrayna basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmedeki detayları manşetlerine taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 14:52, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 15:02
Yazdır
Ukrayna basını, Alaska görüşmesinin detaylarını manşetlerine taşıdı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesine geniş yer ayıran Ukrayna basını, görüşmeyi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sonuç vermeyen toplantı olarak değerlendirdi.

Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform, görüşmeye ilişkin analiz haberini, "Alaska Zirvesi: 'Barış arayışı' sloganıyla tarihi bir etkinlik olarak planlanan zirve, genel olarak gerçekleşti" başlığıyla paylaştı.

Trump'ın daha önce Rusya'yı yaptırımlarla "tehdit ettiği" belirtilen haberde, "Trump'ın yaptırımlar yerine Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladığı 8 Ağustos'ta hızla yayılan siyasi fırtına sona erdi." ifadesine yer verildi.

Haberde, savaşın sona ermesi veya ateşkesin sağlanmasıyla ilgili önemli bir karar alınmadığının altı çizildi.

"Protokoller ihlal edildi"

RBK-Ukrayna haber ajansı, "Alaska'da Neler Oldu? Trump ve Putin neler konuştu ve bir 'anlaşma' var mı?" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde zirvenin en önemli konusunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ana konu Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiydi ancak müzakereler tüm protokollerin ihlal edilmesiyle gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik sonuç vermeyen bir zirvenin yapıldığı kaydedilen haberde, "Hızlandırılmış bir basın toplantısı ve anlaşma yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü"

"Interfaks.Ukrayna" haber ajansı da "Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü" başlığıyla abonelerine sunduğu haberde ülkenin toprak bütünlüğü konusunun zirvede ele alındığının altını çizdi.

Haberde Trump'ın, zirvenin ardından ABD basınına verdiği röportajda Ukrayna'nın güvenlik garantisi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Hava saldırılarına karşı daha dikkatli olunması çağrısı

Ülkenin önden gelen haber ajanslarından "Unian" da Trump ile Putin arasında gerçekleşen zirveyle ilgili "Alaska'dan Sonra: Zaman Trump'ın Aleyhine" başlıklı analiz haberi manşetine taşıdı.

Ukrayna'ya daha fazla saldırı düzenlemek için Putin'in zamana ihtiyaç duyduğu savunulan haberde, "Genel olarak yeni bir şey yok ancak özellikle önümüzdeki hafta hava saldırısı sirenlerine karşı dikkatli olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber