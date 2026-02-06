Doktor mesaiye geç geldiğini öne sürdüğü çalışana küfür ve hakaret etti iddiası

Olay, 4 Şubat günü 08.20 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, yıldır Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan İlknur Durak, mesai başlangıcında odasına girdiği görevli doktor tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Durak'ın üzerine yürüyen doktor nedeniyle ebe panikleyerek odadan çıkmak istedi. Bunun üzerine doktor, odanın kapısını kapatarak Durak'ın çıkmasına müsaade etmedi. Yaklaşık 3 dakika boyunca küfür ve hakaretlere maruz kalan Durak, olay yerine eşinin gelmesiyle ve polise haber verilmesinin ardından odadan çıkabildi. Yaşadığı olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan İlknur Durak işinden istifa etti. Yaşananlar nedeniyle Durak'a destek veren Güç Sağlık-Sen Sendikası, söz konusu doktorun daha önce de pek çok hasta ve çalışana benzer şiddet eylemlerinde bulunduğunu savunarak adli ve idari sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

'KAPIYA YÖNELDİM, KAPATTI DIŞARI ÇIKAMADIM'

8 yıldır Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan İlknur Durak, "4 Şubat 2026 tarihinde saat 08:20'de, Doktor Bey'in odasında gerçekleşti. O sabah iş yerimde odama geldiğimde, Doktor Bey'le çalışma alanımıza daha çantamı bırakır bırakmaz, önlüğümü giymeden bana bağırmaya başladı. Sebebi belli olmayan bir neden. Kendisinin bu bağırışlarına cevap vermemle daha da çok bağırarak masaya vurdu. Kapıya yöneldim, kapıyı kapattı. Dışarı çıkamadım. Hiç beni konuşturmuyor, ne olduğunu soramıyorum, hiçbir sebep yok. Eşim geldi sonra, onunla birlikte eşyalarımı almaya çalıştım. Eşimi görür görmez zaten ayaklandı ve polisi aradı. Hiçbir şekilde aramızda diyalog bile geçmedi. Ben de polis eşliğinde eşyalarımı alarak istifamı vermek durumunda kaldım. Kapıyı kapattı, ben de çıkamadım. Bana hala, 3 dakika kadar bağırıyor ve hiçbir şekilde beni konuşturmuyor. Benim anlatamayacağım kadar korkunç kelimeler söylüyor bana, küfür ediyor, hakaret ediyor. Ufak çaplı tabii ki de tartışmaları olmuştu ama kimse ona bulaşmamak için sesini çıkartmadı bu zamana kadar. Zaman zaman herkese benzer davranışları oluyordu doktorun. Kendisi zaten hastaları azarlayıp gönderen bir insan. Şikayetçi oldum zaten direkt o gün, ifademi de verdim. Kendisine uzaklaştırma kararı da çıkartmayı düşünüyorum çünkü can güvenliğim olduğunu düşünmüyorum. İstifa etmek zorunda kaldığımı zaten size beyan ettim. Ben her gün başıma bir şey gelecek mi korkusuyla işime gelemiyorum" dedi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Güç Sağlık-Sen Sendikası Genel Başkanı Vildan Aydın, "Zaten arkadaşımız bizim üyemiz, olay gerçekleşir gerçekleşmez bize başvurdu, olayla ilgili yardım talebinde bulundu. Biz kendisinin yanına geldiğimizde dehşet içindeydi, oldukça korkmuş ve ne yapacağını bilemez haldeydi. Kendisini adli, idari bütün süreçler için yönlendirdik. Buradaki olayı şiddetle kınıyoruz. Burada hem bir kadına, hem bir hemşireye, hem de tüm meslektaşlarımız adına mesleğimize yapılmış ağır bir saldırı olarak değerlendiriyoruz biz bu olayı. Ve şahsın bir daha bu tarz olayları tekrarlamaması adına en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Burada aslında saldırıya uğrayan, alıkonulan, mağdur olan kişi olarak meslektaşımızın çok sevdiği işinden, iş arkadaşlarından ve hastalarından da ayrılarak ayrıca cezalandırılmış olmasını da kesinlikle kabul etmiyoruz. Adli ve idari tüm süreçlerde biz arkadaşımızın, üyemizin yanındayız, kendisine her türlü desteğimizi zaten sunacağız. Ama temennimiz tüm sağlık sisteminde sağlıkta şiddete karşı her durumda itirazlarımızı dile getirirken kendi içimizden bu şiddetin gerçekleşmiş olmasını ayrıca kınıyoruz. Burada asıl kabul etmediğimiz durum; hiçbir suçu, kusuru, kabahati olmadığı halde ki olsa bile bu tavır kabul edilemez bu davranışa maruz kalıp saldırıya maruz kalan arkadaşımız iş kaybına uğrarken, bu davranışın, fiilin asıl sahibi olan kişinin hiçbir şey olmamış gibi işine devam ediyor olması. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Ortada bir kusur varsa kusurlu tarafın bunun bedelini ödemesini talep ediyoruz ve en ağır şekilde ödemesini talep ediyoruz. Burada adı geçen şahıs uzun zamandır buradaki diğer çalışanlara ve hastalara karşı da aynı tavırları sergilemekte. Aslında bütün hastaların da bununla ilgili çok uzun zamandır şikayetleri bulunmakta. Buna rağmen hala görevine devam etmekte bu şahıs. Zaten buradaki kişinin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde de şikayete konu olan birçok dosyası olduğu bilgisini aldık. Buradaki kişi hem hastalara hem diğer çalışanlara en yüksek seviyede zararlı birisi aslında. Böyle bir kişinin değil hekimlik yapmak, herhangi bir sosyal alanda kontrolsüz bir şekilde var olmasını bile tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.