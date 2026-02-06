Beşiktaş'ta ünlülerin gittiği spor salonuna polis baskını: 1 gözaltı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında arama gerçekleştirilen Beşiktaş'taki eğlence mekanının işletmecisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 20:30, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 21:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.
Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.
Öte yandan, eğlence mekanının işletmecisi gözaltına alındı.