AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, depremin 26'ncı yıl dönümü olduğu, üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu ve afetlerin ülkemizin yadsınamaz bir gerçeği olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Paylaşımda, ülkemizin sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlerle sıkça karşı karşıya kaldığı belirtildi. Depremleri engellemenin mümkün olmadığı, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlarla depremin olası zararlarının önlenebileceği ifade edildi.

Paylaşımda Yer Alan Mesajlar

"Depremleri engellemek mümkün değil, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün."

"17 Ağustos Marmara Depremi başta olmak üzere afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz."

"Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım."



