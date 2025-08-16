AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı

Bifet marka sucukta domuz eti, Karakoç sucukta kanatlı eti ve bazı peynirlerde mantar ilacı tespit edildi. Tüketicilere güvenli gıda uyarısı yapıldı.

16 Ağustos 2025 07:30
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni firmalar ekledi. Artık yediğimiz ürünlerin içeriğinde neler olduğunu daha kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bakanlık, gıda güvenliğini hiçe sayan fırsatçılara karşı kararlı duruşunu sürdürüyor. Bu kapsamda, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" adıyla bir uygulama başlatıldı. Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Liste bir kez daha güncellendi.

Yeni Skandallar ve Tespitler

  • Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana sucukta domuz eti tespit edildi. Aynı markanın salamında da domuz eti bulunmuştu.
  • Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Karakoç marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
  • "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Asova ve Aybey marka peynirlerde mantar tedavisinde kullanılan "netanmisin" maddesi tespit edildi.

Tüketicilere Uyarılar

  • Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.
  • Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.
  • Açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.
  • Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

Listeye Nasıl Ulaşılır?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor. Bakanlık, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

