Kanser taramalarında SMS ile bilgilendirme dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ücretsiz kanser taramalarına toplumsal katılımı artırmak ve erken teşhis hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kısa mesaj ile bilgilendirme dönemini başlattı.

Kanser taramalarında SMS ile bilgilendirme dönemi başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan SMS ile kanser tarama farkındalığı

Kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor. Sağlık Bakanlığı daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi.

Ücretsiz kanser tarama hizmetleri için belli yaş aralıkları var

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor.

Kanser tarama merkezleri vatandaşlara en yakın noktalarda

Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 15 milyon kişiye kısa mesaj gönderilecek

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek.

1 ay süreyle kademeli olarak gönderilecek olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.

Kanser taramalarının belirli aralıklarla tekrarlanması şart

SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındakiler oluşturuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da bulunuyor. Ne var ki bu testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması, erken teşhis için büyük önem taşıyor.

