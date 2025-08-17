Sözleşmeliden Memurluğa Geçenler İş Sonu Tazminatını Ne Zaman Alırlar?

Ziyaretçi sorusu: Ben kadrolu iken, sözleşmeliye geçtim. Tazminatımı emekli olunca alabilecek miyim?

Kamu Kurumlarında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olanlar 7433 sayılı Kanundan (26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı R.G.) yararlanarak istekleri üzerine memur kadrolarına geçmişlerdir.

7433 sayılı Kanun Madde 2 hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B hükmüne eklenen paragraf hükmü şu şekildedir:

"Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır..."

Ayrıca, 657 SK/Geçici madde 43 hükmü de şu şekildedir:

"Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır."

Hükümlerin Yorumu:

Bu hüküm ile sözleşmeli olarak görev yapmakta olanlardan memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemektedir.

Ödenmeyen bu süreler memur statüsünde ödenecek olan emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilmektedir.

Yani, ilk memurluğa geçişte iş sonu tazminatı ödemesi yapılmayacağı, daha sonra emekli olunacağı zamanda sözleşmeli geçen süreleri ile memurlukta geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesinin ödeneceği belirlenmiştir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Sözleşmeli olarak, yani geçen sürelerinize memurluğa geçiş yapmanız nedeniyle ödenmeyen iş sonu tazminatını, emekli olduğunuzda emeklilik ikramiyesi hizmet süresine dahil edilerek SGK tarafından ödenmesi gerektiğini belirtebiliriz.



