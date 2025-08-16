Beşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza!
Beşiktaş, Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 18:29, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 18:31
Beşiktaş, sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan transfer açıklaması şöyle:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."