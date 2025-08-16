Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

"Bankalara esneklik kazandıracak"

Peki bu düzenleme ne anlama geliyor? Ekonomist Haluk Bürümcekçi, düzenlemeyi cnbce.com'a değerlendirdi.

Bürümcekçi şunları söyledi:

"Bu düzenleme anlaşıldığı kadarıyla bankalara esneklik kazandıracak. 8 haftaya çıkmasıyla bankalar süreyi daha rahat ayarlayabilecek. Örneğin 4 hafta uymayıp belki kalan 4 haftaya uyabilecek."

"Çok gevşeme sayılmaz, ince ayar diyebiliriz"

Düzenlemenin bir gevşeme sinyali olup olmadığına ilişkin olarak Bürümcekçi, "Bu karar kredi imkanlarına ilişkin çok gevşeme sayılmaz, ufak da olsa bir esneklik sağlıyor fakat miktarsal değişiklik getirmiyor. İnce bir ayar diyebiliriz" dedi.