Uşak'ta su kesintisi uygulanacak

Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolardaki suyun sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kalması nedeniyle şehir genelinde, suyun 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verileceğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gereki tedbirleri almaları istendi.