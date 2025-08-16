Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Uşak'ta su kesintisi uygulanacak

Uşak'ta, Küçükler Barajı'ndaki suyun tamamen bitmesi nedeniyle su, saat 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verilecek.

Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolardaki suyun sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kalması nedeniyle şehir genelinde, suyun 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verileceğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gereki tedbirleri almaları istendi.

